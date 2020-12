Die Stadt Neustadt bereitet sich weiter auf eine mögliche Landesgartenschau im Jahr 2026 vor. So wurden Anfang des Monats Brombeerhecken zur weiteren Planung gerodet und Vermessungsarbeiten vorgenommen. Betroffen waren Harthäuserweg, Speyerbach und Rehbach in der Nähe des Tierheims. Auf Anfrage informierte die Stadtverwaltung, dass sie sich damit ein Überblick über die aktuelle Situation verschafft, zumal auch geplant sei, den Grünzug Neubachwiesen weiterzuführen, Stichwort Speyerbach-Sanierung. Eine historische Brücke über den Rehbach könnte auch in die Landesgartenschau integriert werden. Die Brücke wurde zudem von Efeu und Brombeerhecken befreit. Ein Gutachter soll das Bauwerk laut Verwaltung hinsichtlich der Sicherheit begutachten und eventuell ein Sanierungskonzept erstellen.