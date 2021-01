Mutwillig beschädigt wurde am 28. Dezember zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr ein in der Max-Planck-Straße abgestelltes Fahrzeug. Dabei wurde nicht nur das komplette Heck des Autos verkratzt, sondern auch noch das Verdeck zerschnitten. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, Telefon 06324-933-0 oder per Email an pihassloch@polizei.rlp.de.