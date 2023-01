Mehr Einnahmen aus Grundsteuer und Gewerbesteuer: Das hat der Stadtrat mit dem Haushaltsplan 2023 beschlossen. Für die Bürger wird aber auch noch anderes teurer.

Das Problem ist schnell erklärt: Obwohl der Stadtrat bereits im vergangenen November die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer den vom Land neu vorgegebenen Hebesätzen (Nivellierungssätze) angepasst hat, reichen die Mehreinnahmen nicht aus, um den Haushalt auszugleichen. Ein defizitäres Zahlenwerk aber wird nicht mehr genehmigt, damit wäre die Stadt handlungsunfähig.

Im Gespräch mit der bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelten Kommunalaufsicht wurde daher im Januar ein Kompromiss gefunden. Der da lautet: Im Vergleich zu 2022 sollen sich die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern zumindest nicht verschlechtern. Deshalb steigen die Hebesätze über die vom Land festgelegten Sätze hinaus.

Trotzdem Defizit

Das, was die Stadt aus der Differenz zwischen Nivellierungssatz und höherem eigenen Satz einnimmt, kann sie behalten. Das heißt, sie muss davon also nichts an Verbandsgemeinde und Kreis abführen. 2023 sollen das rund 482.000 Euro sein, im vergangenen Jahr waren es 600.000 Euro. Der Haushaltsausgleich wird damit aber immer noch nicht geschafft. Unterm Strich fehlen im Ergebnishaushalt rund 129.000 Euro.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und Teilen der FWG hat der Stadtrat Deidesheim am Montagabend diesem Kompromiss zugestimmt. Damit erhöhen sich die Hebesätze rückwirkend zum 1. Januar 2023 für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) auf 355 Prozent (Nivellierungssatz des Landes 345 Prozent), für die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) auf 495 Prozent (Land: 465 Prozent) und für die Gewerbesteuer auf 398 Prozent (Land: 380 Prozent).

Weniger Ansiedlung?

Die Grünen-Fraktion hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Hebesätze generell um weitere 30 Punkte hochzusetzen, um die Einnahmesituation weiter zu verbessern. Nicht leicht tat sich die Stadtratsmehrheit von CDU und FDP damit, dass der Hebesatz für die Gewerbesteuer nun über 400 Punkten liegt. Befürchtet wird, dass Firmenansiedlungen damit ausbleiben könnten. Franz Arnold (FWG) forderte zudem darauf zu verzichten, die Grundsteuer B zu erhöhen, fand für seinen Antrag aber keine Mehrheit.

Außerdem wird der Freibad-Eintritt teurer, und die Mietnebenkosten für die Deidesheimer Stadthalle erhöhen sich. Neu kalkuliert und beschlossen wurde darüber hinaus der Gästebeitrag fürs laufende Jahr. Pro Person und Aufenthaltstag beträgt er nun 2,50 Euro. Hinzu kommt ein jährlicher Beitrag von 75 Euro. Über die Erhöhung sollen die Beherbergungsbetriebe noch mit einem persönlichen Schreiben der Stadt informiert werden.