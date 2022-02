Unbekannte sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, auf ein Firmengelände in Neustadt eingedrungen und haben dort eine Hebebühne inklusive Ladeeinheit im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter zuvor Zutritt auf das Gelände n der Adolf-Kolping-Straße verschafft, in dem sie das Vorhängeschloss am Baustellengitter beschädigten. Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion zu melden unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.