Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, in der Weinstraße Süd in Maikammer eine Hauswand sowie einen Stromkasten mit roter Farbe besprüht. An der Hauswand wurde ein sogenanntes Tag, eine Art Signaturkürzel, hinterlassen. An den Stromkasten wurden gleich drei Tags gesprüht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben, 06323 9550, piedenkoben@polizei.rlp.de, zu melden.