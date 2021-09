Ein unbekannter Schmierfink hat in Gimmeldingen einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Laut Polizei hat der Täter vergangene Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Schriftzug „G-Town till I die“ auf eine Hauswand gesprüht. Die Polizei geht aufgrund der Formulierung und des Tatorts – das betroffene Haus befindet sich in einem schmalen Verbindungsweg zwischen der Haberackerstraße und der Neubergstraße – davon aus, dass der Täter in Gimmeldingen wohnt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321 8540.