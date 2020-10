Drei bislang unbekannte Jugendliche haben bereits am Freitag, 2. Oktober, gegen 17 Uhr eine Hausfassade in der Neustadter Fröbelstraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden sie dabei von einem Zeugen beobachtet. Demnach war einer aus dem Trio etwa 14 bis 15 Jahre alt und trug eine blaue Jacke sowie eine Strickmütze. Die beiden anderen sollen im gleichen Alter gewesen sein und ebenfalls dunkel gekleidet. Die Schadenshöhe liege bei etwa 200 Euro.