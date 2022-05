Aus der Not etwas Künstlerisches gemacht – das hat der Neustadter Cartoonist Steffen Boiselle, als er vergangenen Sommer die wenig schöne Notverglasung des „Lichtblick“-Hausratladens kurzerhand bemalte. Jetzt werden die zwei Bilder von Erna und Schorsch versteigert.

Keine zwei Wochen lagen zwischen Vandalismus und Verschönerung: Ein Betrunkener hatte im Mai 2021 eine Schaufensterscheibe des zur Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ gehörenden Hausratladens mit der Hand eingeschlagen. Schnell musste eine Notverglasung her. Da die braune Holzwand alles andere als ansehnlich war, kam Rolf Raule, Fachbereichsleiter des Hausratladens, auf die Idee, seinen guten Freund Steffen Boiselle zu Rate zu ziehen.

Der Cartoonist aus Neustadt griff zum Pinsel, und nur wenige Tage später zierte das beliebte Pälzer Cartoon-Ehepaar Erna und Schorsch die Holzplatte – was natürlich für so einige Schmunzler und Schnappschüsse unter den Passanten sorgte. Damit auch die Verkäufer und Käufer im Innenraum nicht ständig auf die braune Fläche blicken mussten, bemalte Boiselle im Dezember die Platte im großen Verkaufsraum. Schorsch tritt dabei als Blumenpeter auf – in Anlehnung an einen vor allem in Mannheim bekannten Blumenverkäufer.

Versicherung übernimmt nicht alles

Nun ziehen Erna und Schorsch wieder aus der Talstraße 5 aus – was Rolf Raule mit ein bisschen Wehmut erfüllt. Andererseits wird voraussichtlich bis Ende des Monats endlich die Scheibe erneuert. „Die gesamte Hausratladen-Belegschaft freut sich schon darauf, dass im Laden endlich wieder mehr Tageslicht sein wird. Gerade jetzt, wo die Tage wieder länger hell sind“, berichtet Raule. Erst im Dezember war ein Versicherungsgutachter im Laden, um darüber zu befinden, ob die Versicherung den Schaden voll oder nur teilweise übernimmt. Laut Raule übernimmt sie den größeren Teil, einen kleineren Teil bezahlt die Vermieterin.

Da es viel zu schade wäre, so Raule, die vom Künstler signierten Gemälde – jedes fasst 1,5 mal zwei Meter – ins Lager zu stellen oder gar zu entsorgen, sollen sie stattdessen versteigert werden. „Bestimmt gibt es Menschen, zum Beispiel Fans vom 100 Prozent Pälzer, die eine Verwendung für diese einmaligen Originale finden“, so Raule. Etwa für eine Gartenlaube, als Torwand, für den Kinderspielplatz oder im eigenen Ladengeschäft.

Boiselle bei Übergabe dabei

Von Montag, 16. Mai, bis Freitag, 27. Mai, können die Gemälde besichtigt werden. Entweder an Ort und Stelle vor und im Hausratladen oder – falls die Wände schon abgebaut sein sollten – im Hof des „Lichtblicks“, Amalienstraße 3. Gebote können per E-Mail an raule@lichtblick-nw.de, per Post (Amalienstraße 3, 67434 Neustadt) oder auch im Hausratladen mündlich abgegeben werden, bis 27. Mai, 17 Uhr. Das Startgebot beträgt 100 Euro. Unter www.lichtblick-nw.de kann das Höchstgebot jederzeit eingesehen werden. Steffen Boiselle wird bei der Übergabe dabei sein. Der Erlös wird ausnahmslos der Arbeit des „Lichtblicks“ zugute kommen.