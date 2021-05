Der Hausratladen der Tagesbegegnung Lichtblick in der Talstraße 5 profitiert von den gelockerten Corona-Vorschriften und kann wieder öffnen. Darüber hat Rolf Raule informiert. Demnach gelten nun diese Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 11 bis 17 Uhr. In dieser Zeit sei es nun möglich, vor Ort zu stöbern oder in der Sammlerecke nach besonderen Objekten zu suchen, so Raule. Er betont aber, dass trotz der jüngsten Lockerungen die Abstands- und Hygieneregeln beim Besuch des Ladens eingehalten werden müssen.