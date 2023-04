Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man muss nicht besonders religiös sein, um Madonnen-Statuen an Haus-Fassaden schön zu finden. Und leere Nischen dementsprechend traurig. So erging es auch dem Heimat- und Kulturverein Kirrweiler und seiner Vorsitzenden Gaby Bauer, die deshalb jetzt an einem ziemlich prominenten Platz im Ort Abhilfe schaffen.

Es handelt sich dabei um das Haus von Hans und Lissy Benz in der Hauptstraße 1, gelegen direkt in der zentralen Kurve, wo die Straßen zum Friedhof und Richtung Venningen abzweigen. Hier stand