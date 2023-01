Weil alles teurer wird, müssen viele Menschen sparen. Doch dafür braucht man erst einen Überblick über die eigenen Finanzen. Manfred Wendel von der Schuldnerberatung der Caritas gibt Tipps.

Ein einfaches Mittel zur Kontrolle der eigenen Finanzen ist ein Haushaltsplan, der Einnahmen und Ausgaben aufschlüsselt. Ergänzt um ein Haushaltsbuch kann er dazu dienen, die eigenen Konsumgewohnheiten zu hinterfragen und auch ein Bewusstsein für Ausgaben zu schaffen. Damit lassen sich nicht nur Einsparpotenziale entdecken, sondern auch größere finanzielle Anschaffungen gezielt planen.

Bevor man loslegt, sollten alle relevanten Unterlagen bereitgelegt werden. Dazu zählen neben Kontoauszügen auch Versicherungsunterlagen und sonstige vertragliche Verpflichtungen, für die man Geld bezahlt.

1. Die Einnahmen: Zu Beginn werden alle Einnahmequellen aufgelistet. Dazu gehören Gehälter aus Haupt- und Nebenverdiensten, die Rente, das Arbeitslosengeld oder Kapitalerträge, aber auch Sozialhilfe, Wohn-, Eltern- und Kindergeld oder Unterhaltszahlungen. Die Summe aller Einnahmen entspricht dem Einkommen.

2. Die festen Ausgaben: Danach werden die festen Ausgaben aufgelistet. Zum einen sind das die Kaltmiete und alle Nebenkosten, etwa für Heizung, Strom und Gas. „30 Prozent für Wohnkosten sind oft nicht mehr anzuwenden, da mittlerweile viele die Hälfte ihres Einkommens dafür aufwenden müssen“, erklärt Wendel. „Und die Nebenkosten laufen uns davon.“ Für drohende Nachzahlungen sollten deshalb Rücklagen aufgebaut werden. Zum anderen sind Versicherungsbeiträge, Steuern oder Finanzprodukte sowie Transportkosten für Bahntickets oder Tankfüllungen aufzulisten, ebenso wie Gebühren für Telefon, Fernsehen und Rundfunk und Abonnements für Zeitungen sowie Mitgliedsbeiträge. Und auch Kosten für den Unterhalt von Haustieren, für Genusswaren wie Tabak oder laufende Ratenzahlungen zählen zu den festen Ausgaben. Fallen Kosten nur jährlich oder quartalsweise an, sollten sie auf einen Monat heruntergerechnet werden.

3. Das Budget errechnen: Nun kann man die Fixkosten von den Einnahmen abziehen und erhält damit das Budget für die variablen Kosten. Hier empfiehlt es sich, individuelle Ausgabenkategorien anzulegen, um in der Bilanz am Ende Problemfelder schneller zu identifizieren. Sinnvoll sind die Grundkategorien Lebensmittel – hier rechnet die Schuldnerberatung mit einem Pauschalbetrag von 300 Euro pro Person –, Haushalt, Essen außer Haus, Hygiene und Kosmetik, Kleidung, Freizeit und Sonstiges. „Man kann das Budget auch auf vier Wochen aufteilen“, nennt Wendel einen Tipp. Barzahlung könne helfen, ein besseres Gefühl für die Ausgaben zu bekommen.

4. Das Haushaltsbuch: Wenn das Budget schnell aufgebraucht ist, kann ein Haushaltsbuch helfen, in dem alle monatlichen Ausgaben genau aufgeschlüsselt werden. Ob auf Papier, am Computer oder per App am Handy: Es geht darum zu sehen, wo das Geld hinfließt. Denn auch unbewusste, kleine Ausgaben beim Bäcker oder in der Freizeit läppern sich. Ein Haushaltsbuch erfordert etwas Selbstdisziplin. Einfacher wird es mit digitalen Helfern wie den Apps „Money Manager“ oder „Bluecoins“, die schon in der kostenlosen Version viele Funktionen bieten, oder PC-Programmen wie „MyMicroBalance“. Wer Ausgaben nicht direkt ins Handy tippen will, sollte an der Kasse immer einen kleinen Zettel dabei haben oder die Kaufbelege sammeln und regelmäßig ins Haushaltsbuch nachtragen. Für die Übersichtlichkeit ist es ratsam, die Summe der Ausgaben in einer Kategorie am Ende jedes Monats auszurechnen.

5. Die Analyse: Nach ungefähr drei Monaten hat man eine gute Datengrundlage für die Analyse der eigenen Finanzen. Nun muss man sich mit seinen Konsumgewohnheiten auseinandersetzen und sich fragen, welche Ausgaben wirklich nötig sind. „Wer auf was verzichten kann, ist je nach Person unterschiedlich“, betont Wendel. Man müsse mit dem Verzicht auch auf Dauer leben können, „sonst kommt der Jo-Jo-Effekt“. Es sei aber auch wichtig, sich etwas zu gönnen, sofern man es sich leisten kann. Denn: „Geiz stresst.“ Motivierend könnten auch konkrete Sparziele sein. Unerlässlich ist Ehrlichkeit – auch wenn es unangenehm wird. Wendel rät, sich nicht mit Fehlern aufzuhalten, sondern sich darauf zu konzentrieren, wie man wieder aus der Situation herauskommt.

6. Einsparpotenziale nutzen:

Im letzten Schritt steht das Sparen im Fokus: „Typische Bereiche gibt es da nicht“, sagt Wendel. Man könne sich fragen, ob beispielsweise alle Versicherungen individuell sinnvoll seien und Vergleichsportale im Internet nutzen, um günstigere Anbieter zu finden. Auch ein Umzug in eine kleinere Wohnung kann Geld sparen. „Hier darf man aber die Umzugskosten nicht außer Acht lassen und sollte sich fragen, ob sich der Aufwand bei den erwarteten Einsparungen lohnt.“ Beim Einkaufen lassen sich Spontankäufe mit einer Einkaufsliste vermeiden. „Kauft man zum Beispiel gerne Süßigkeiten, hilft es, den Konsum nur einzuschränken anstatt ganz darauf zu verzichten“, erklärt Wendel.

Er empfiehlt zudem eine Sparquote von 30 Prozent des Budgets für unvorhergesehne Ereignisse, wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht. Auf Kredite, die man erst in drei Monaten abzahlen muss, sollte man dagegen ganz verzichten. „Sonst verliert man schnell den Überblick“, weiß Wendel. Überhaupt sollte man eine Sache nach der anderen finanzieren, um nicht in die Schuldenfalle zu tappen.

Zur Person

Jurist Manfred Wendel (63) arbeitet seit 2008 bei der Schuldnerberatung der Caritas, Schwesternstraße 16. Ziel der Beratung ist es, dass Menschen nachhaltig schuldenfrei leben. Mit dem psychosozialen Ansatz werden dabei nicht nur finanzielle Aspekte beleuchtet. Kontakt unter Telefon 06321 39290.