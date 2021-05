Für schnelleres Internet wurden in Lachen-Speyerdorf Glasfaser verlegt. Wer davon profitieren wollte, entschied sich 2019 für einen Anbieterwechsel. Manche Kunde sind im neuen digitalen Zeitalter angekommen, andere warten. Wie kann das sein?

Die Stuhlfauths sind verärgert. Die Neustadter Familie hat im Dezember 2019 einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser GmbH abgeschlossen, um im Netz schneller unterwegs zu sein. Damals sei ihr mitgeteilt worden, dass sie bis Juni 2020 eine höhere Übertragungsrate haben wird. Der Vorteil: Wenn mehrere Personen im Haus gleichzeitig das Internet nutzen, etwa Videos schauen oder Daten hoch- und herunterladen, funktioniert das reibungsloser. Davon können die Stuhlfauths aber nur träumen.

„Ich nahm zunächst an, dass sich das Ganze wegen der Corona-Krise zeitlich verzögert“, erzählt Nicole Stuhlfauth. Aber auch ein halbes Jahr nach dem angekündigten Anschlusstermin hat sich nichts gerührt. Die 36-Jährige zweifelt am Unternehmen, weil sich dort niemand für ihr Anliegen zuständig fühle und das Problem ernstgenommen werde. Keiner könne ihr sagen, wann der Anschluss käme, trotz zweier Anrufe im September 2020 und Anfang Februar dieses Jahres.

Besseres Kundenmanagement gewünscht

Der Bankkauffrau geht es nicht um die schnellere Verbindungsrate, wie sie erzählt. „Da unser Sohn die erste Klasse besucht und im Homeschooling die Unterrichtsmaterialien in schriftlicher Form erhält, stellt die Leitungsgeschwindigkeit für uns kein Problem dar.“ Sie selbst könne im Homeoffice einwandfrei arbeiten. Ihr gehe es aber ums Prinzip. Sie hätte sich eine bessere Kundenbetreuung gewünscht.

Die Stuhlfauths sind derweil nicht die Einzigen, die im Dorf mit diesem Internetproblem zu kämpfen haben. Wie Ortsvorsteher Claus Schick auf Anfrage mittelt, sind mehrere Haushalte betroffen. Das habe er bei einer Umfrage im vergangenen Herbst feststellen können. „Ich hatte mich zu dieser Aktion entschlossen, weil sich die Klagen häuften“, berichtet der Sozialdemokrat.

Ortsvorsteher gibt die Klagen an Firma weiter

Schick kann den Ärger der Familien nachvollziehen: „Zumal die Beschwerden zum Teil auch auf mich zurückfallen, weil ich früher noch zu den Leuten gegangen war und für den Netzausbau geworben hatte, damit wir flächendeckend mit schnellem Internet versorgt werden.“ Wie wichtig das für den Alltag sei, zeige die Corona-Krise auf, wenn Kinder und Jugendliche über Wochen und Monate den Schulstoff am heimischen Schreibtisch lernen und Eltern von zu Hause arbeiten sollen. Deshalb habe er nach der Umfrage die Deutsche Glasfaser mit den Beschwerden konfrontiert.

Unternehmenssprecher Dennis Slobodian bittet um Verständnis. Mit höherer Priorität seien Kunden behandelt worden, die vor Beginn der Arbeiten Mitte 2019 den Vertrag mit der Deutschen Glasfaser eingegangen sind. Diese Zusagen vor dem Projektstart sind für den Anbieter entscheidend, um überhaupt tätig zu werden. Mindestens 40 Prozent der Haushalte der jeweiligen Kommune müssen ihre Bereitschaft vorab signalisieren, so ist die Messlatte der Firma aus Borken. Im Gegenzug sparen sie Anschlusskosten in Höhe von 750 Euro, sagt Slobodian.

Wieso sich der Netzausbau verzögert

Er weiß von rund 100 Haushalten in Lachen-Speyerdorf, die ähnlich wie die Stuhlfauths noch auf das schnelle Internet warten. Bei den Betroffenen handele es sich jedoch um Kunden, die erst während des Ausbaus auf den Zug aufgesprungen seien. „Das ist oft so, dass manche Personen abwarten, bis sich etwas regt. Wenn die Arbeiten losgehen, ziehen sie dann nach.“ Das war auch bei den Stuhlfauths so, die sich erst im Nachgang für die Investition in die Zukunft entschieden. „Dass wir den Vertrag später abgeschlossen haben, rechtfertig aber nicht, dass wir als Kunden so behandelt werden. Wie kann es sein, dass weder ein Vertrag eingehalten noch ein Ersatztermin genannt wird?“

Slobodian bittet noch um Geduld: „Erst wenn die erste Phase des Projekts abgeschlossen ist, kann der von uns beauftragte Generalunternehmer die Nachanschlüsse versorgen.“ Die zeitliche Verzögerung liege unter anderem an den ausstehenden Asphaltarbeiten. An manchen Stellen müsse noch nachgebessert werden. Bereits im vergangenen Herbst hatten sich Leser an die RHEINPFALZ gewandt und sich über „brandgefährliche Stellen“ beklagt, wo sich Pflastersteine abgesenkt hatten.

Wann das Projekt beendet sein soll

Sollten die Witterungsverhältnisse es zulassen, sollten die Arbeiten ab März fortgesetzt werden, bevor im Anschluss die restlichen Kunden bedient werden. Läuft alles nach Plan, könnten sie ab Mai eine schnellere Internetverbindung nutzen. Am Thema Kundenmanagement, das Nicole Stuhlfauth bemängelte, werde das Unternehmen arbeiten, versichert Slobodian.

Auch andere Weindörfer der Stadt Neustadt, konkret Gimmeldingen, Königsbach, Mußbach und der nördliche Teil der Haardt sollen in puncto Glasfaser erschlossen werden.