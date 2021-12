Zuckerbrot und Peitsche lautet die Parole bei der Neustadter Stadtratsdebatte über den Haushalt 2022. Lob gibt es wegen des leichten Überschusses, Kritik wegen der weiteren Stellenerhöhung. Am Ende stimmt nicht jeder dem Zahlenwerk zu.

FWG: Lob für Entwurf

Vom FWG-Fraktionsvorsitzenden Christoph Bachtler gibt es Lob und Zustimmung: „Unsere grundsätzlichen politischen Ziele sind im Haushaltsentwurf abgebildet und berücksichtigt.“ Bachtler würdigt vor allem die Anstrengungen der Verwaltung um einen ausgeglichenen Haushalt. Um den kleinen Überschuss von 287.000 Euro nicht zu schmälern, „verzichten wir in diesem Jahr auf eigene Anträge“.

Dagegen kritisiert Bachtler die Vorgaben von Bund und Land: Die von ihnen gestellten Aufgaben – etwa das Kita-Zukunftsgesetz – müssten ohne ausreichende Gegenfinanzierung vor Ort umgesetzt werden: „Umso ärgerlicher, dass die Aufsichtsbehörde dann zwangsweise einen ausgeglichenen Haushalt verlangt.“ Bachtler dankt allen Neustadtern, die sich bei der Corona-Herausforderung sowie für die Flutopfer im Ahrtal engagieren. Wichtig seien 2022 die drei Kita-Projekte in Lachen-Speyerdorf, Mußbach und auf der Hambacher Höhe.

CDU: Wo sind Erfolge?

CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Stahler anerkennt, dass der Haushaltsplan trotz der Corona-Herausforderungen einen „kleinen Überschuss“ aufweist. Die CDU habe die bisherigen Anstöße von Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) zur Verbesserung der Verwaltungsstrukturen mitgetragen – Stichwort: Neustadt im Aufbruch (NiA). Da Weigel jetzt vier Jahre im Amt sei, „erwarten wir nun auch sichtbare Erfolge“. Stahler fordert dabei Initiativen des OB: „Da sehen wir Luft nach oben.“ Nachholbedarf gebe es bei der Schaffung von Kita-Plätzen sowie bei der verwaltungsinternen Kooperation und Kommunikation mit den Ortsteilen. Das Ja zum Kita-Umbau in Lachen-Speyerdorf in der vergangenen Woche sei ein wichtiges Signal gewesen. Bedauerlich seien „fehlende Ressourcen“ bei Bauhof, Grünflächenamt und Bauverwaltung. Wenn es hier klemme, spürten es direkt die Bürger, so Stahler. Trotz ihrer Kritik an einigen Punkten stimmt die CDU insgesamt zu.

Grüne: „Booster“ fürs Klima

Grünen-Co-Fraktionsvorsitzender Rainer Grun-Marquardt hebt hervor, dass es zum ersten Mal seit fast 20 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt gibt. Die geplanten Investitionen in Schulen, Kitas, Spielplätze sowie den Brand- und Katastrophenschutz trage die Fraktion mit. Sie stehe auch zum geplanten Stellenzuwachs für die Verwaltung – vor allem, da davon auch der Umweltbereich profitiere. Grun-Marquardt lobt vor allem die Bemühungen für eine Verkehrswende in Neustadt: ÖPNV und Radverkehr würden ausgebaut. Allerdings vermisst er ein Bekenntnis zu Windkraft oder Fotovoltaik. Die Grünen forderten in diesem Bereich mehr Anstrengungen, so Grun-Marquardt. Mit Blick aufs Klima sei eine „Booster-Stufe“ erforderlich und bei Planungen ein „moderater und intelligenter Flächengebrauch“. Die Grünen stimmen dem Haushalt zu. Grun-Marquardt dankt zudem allen für ihr ehrenamtliches Engagement rund um Corona und Flutkatastrophe.

SPD: Keine Verbesserung

SPD-Fraktionsvorsitzender Pascal Bender lobt das große Engagement vieler Neustadter in der Corona-Krise sowie bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Seiner Meinung nach sollte die Stadt dies stärker anerkennen – etwa in Form von Urkunden oder Verdienstmedaillen. Ein von der SPD geforderter Ehrenamtsbeauftragter könnte dabei eine wichtige Unterstützung sein, so Bender. 2022 müsse noch vieles aus den Vorjahren – Stichwort Investitionsstau – abgearbeitet werden, beklagt er. Weder „Neustadt im Aufbruch“ noch Personalaufstockungen hätten bisher „zu einer verbesserten Situation geführt“, kritisiert Bender. Er erwarte, dass „sich 2022 etwas tut“ und die Stadtspitze mutig agiere. Dies gelte etwa für die Projekte Winzinger Spange, Hauptbahnhof und mit Blick auf die Grundstücke an der Bahnlinie. Immer nur mehr Personal einzuplanen, könne nicht die Lösung sein. Die SPD stimme trotz einiger Bedenken zu und erwarte, „dass das Geplante auch umgesetzt wird“.

FDP: Kritik an Stellenzuwachs

Für den FDP-Fraktionsvorsitzenden Matthias Frey ist wichtig, dass einige Projekte vorgesehen sind, die „in Neustadt dringend erwartet werden“ – etwa die Sanierung von Schulen und Kitas sowie die Neugestaltung von Bahnhofsvorplatz und Hertie-Umfeld und der Bau von Feuerwehrgerätehaus Lachen-Speyerdorf und Hauptfeuerwache. Es sei richtig, „dass Geld für den Erwerb von potenziellen Gewerbeflächen in den Haushalt eingestellt“ werde. „In dieser Hinsicht sind wir derzeit mehr als klamm“, so Frey. Positiv sei der Überschuss im Ergebnishaushalt, negativ der Anstieg der Gesamtverschuldung um fünf Millionen Euro. Freys Hauptkritikpunkt: die Personalausgaben. Im Vergleich zu 2018 gebe es 164,5 zusätzliche Stellen. „Das sind 20 Prozent mehr“, so Frey. Dies sei „eine über das Erforderliche hinausgehende Vermehrung von Stellen“. Aufgrund der „ausufernden Personalausgaben“ könne seine Fraktion dem Haushalt 2022 nicht zustimmen.