Ein 51-jähriger Mann wollte am Mittwoch gegen 13.50 Uhr eine offenstehende Haustür in der Neustadter Waldstraße dazu nutzen, um den im Hausflur liegenden Geldbeutel der Bewohnerin zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Frau den Dieb aber und schrie ihn an. Daraufhin gab er seinen Plan auf und flüchtete. Die Hausbewohnerin machte Nachbarn auf den Dieb aufmerksam, die den Täter aufhielten, bis die Polizei eintraf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 51-Jährige auf freien Fuß gesetzt.