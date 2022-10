Durch den Einsatz von Hausbewohnern ist am Freitag gegen 21 Uhr der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus verhindert worden. Nach Angaben der Polizei griffen sie ein, als einer der beiden Täter gerade versuchte, sich über den Balkon Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Dabei wurde einer der Bewohner vom zweiten Täter angegriffen, der ihm mit dem Knie in den Rücken sprang. Das Opfer ließ sein Mobiltelefon fallen, das der Angreifer einsteckte. Danach flüchten die beiden Täter, in welche Richtung ist unbekannt. Die Fahndung verlief erfolglos. Im Nachhinein wurde laut Polizei festgestellt, dass ein Kellerraum in dem Mehrfamilienhaus aufgebrochen worden war. Einer der Täter soll eine schwarze Baseballmütze, eine schwarze Weste und einen grauen Pullover getragen haben. Die Oberbekleidung des anderen soll hell gewesen sein. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei telefonisch unter 06321 8540 melden.