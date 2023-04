Der Geinsheimer Hausarzt Andreas Hebgen hat sich mit seiner Praxis dem Zero-Praxen-Verbund angeschlossen. Was sich der Mediziner davon verspricht und was der Schritt für Patienten bedeutet.

Seit rund 20 Jahren kümmert sich Andreas Hebgen als Hausarzt in der Geinsheimer Storchengasse um seine Patienten. Seit April ist der Mediziner Teil des Zero-Praxen-Verbunds, dem über 30 Haus- und Facharztpraxen in der Region angehören und dessen Hauptsitz in Schwetzingen ist. Hebgen begründet seinen Schritt in einer Mitteilung wie folgt: „Ich bin überzeugt, dass Arztpraxen künftig von mehreren Ärztinnen und Ärzten geführt werden müssen, um neuen Arbeitsmodellen und vor allem auch den Bedürfnissen der Patienten gerechter zu werden. Mit einem starken Partner beziehungsweise in einer starken Gemeinschaft eines Verbunds wird dies einfacher möglich sein.“ Durch die Aufnahme in den Verbund wird die Praxis nun als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) weitergeführt, in dem sich Hebgen gemeinsam mit Cornelia Straßner und Tarek Alhomsi sowie dem gesamten Praxisteam wie bisher auch um die Patienten kümmern.

Die organisatorische Änderung solle die niedergelassen Ärzte bei bürokratischen Aufgaben entlasten und die Praxen durch die Einführung eines digitalen Systems (etwa für die Buchung von Terminen) unterstützen, informiert Zero-Praxen. Außerdem gebe es gemeinsame Strukturen im Verbund bei der Abrechnung mit den Krankenkassen, beim Einkauf, bei der IT und der Gewinnung von Mitarbeitern. Die Patienten sollen von der Verbundstruktur profitieren, da sich die Mediziner abstimmen und fachübergreifend beraten. Zero-Geschäftsführer Peter Rohmeiß teilt mit, dass er in der Aufnahme der Praxis von Hebgen eine „weitere Verstärkung“ für den Verbund sehe. Ziel sei es, „hausärztliche Strukturen zu stärken und für die Zukunft aufzustellen“.