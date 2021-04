Das lange Warten hat sich gelohnt: Die Ortsgemeinde Maikammer erhält für die Unterbringung der der Tourist-Info im historischen „Haus Lotter“ (Marktstraße 5) vom Land Rheinland-Pfalz eine Förderung in Höhe von einer Million Euro. Das teilte am Montag das Wirtschaftsministerium mit. Neben der Tourist-Info soll in dem Gebäude ein digitaler Erlebnisraum installiert werden, in dem Regionalgeschichte barrierefrei zugänglich gemacht wird. Das Besondere an dem Projekt: Die Gemeinde arbeitet dabei mit einer privaten Gesellschaft zusammen, in der sich der Planer Rolf Fuhrmann aus Winnenden und Ralf Uhl, Geschäftsführer der Edenkobener Gerst Projektbau GmbH, zusammengeschlossen haben. Diese errichten sechs Wohnungen in dem Gebäude. „Das ist ein Pilotprojekt mit Vorbildcharakter“, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums. Mehr lesen Sie hier.