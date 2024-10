Tabak Weiss in der Hauptstraße 61 ist Geschichte: Inhaberin Dominique Rieger, geborene Weiss, die das Geschäft seit 1964 führte, hat es aus Altersgründen an das Zigarrenhaus Dürninger abgegeben. Seine Kinder hätten gute Jobs in anderen Branchen, ihnen könnten sie „den Laden nicht guten Gewissens übergeben“, sagt ihr Mann Wolfgang Rieger. „Der Laden wird im ursprünglichen Sinne weitergeführt.“

Dürninger zieht mit der Übernahme um, bisher gab es eine kleine Filiale in Neustadt am Kriegerdenkmal: Es werde weiter Presse-, Tabakwaren und hochwertige Zigarren in größerer Auswahl sowie die Vorverkaufsstelle für Veranstaltungen geben, kündigt Dürninger-Geschäftsführer Matthias Steckbauer an, daneben aber auch neue Produkte wie etwa Zubehör für E-Zigaretten und Vapes. Filialleiter Thomas Magin wird am Freitag, 4. Oktober, das erste Mal in den neuen Räumlichkeiten öffnen, ab da montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags bis 14 Uhr.

Dürninger betreibt 46 Filialen in fünf Bundesländern und nennt sich mit Gründungsdatum 1747 das älteste Zigarrenhaus Deutschlands.