Wer am Montag die Postbank-Filiale am Saalbau aufsuchen wollte, hatte Pech: Corona-bedingt sei geschlossen, kündet ein Aushang. Ein Blick in den Filialfinder der Postbank im Internet zeigt, dass das bis einschließlich 11. Dezember gilt. Für Neustadt wird dort noch die Post-Filiale in der Spitalbachstraße 49 angegeben. Erst vor wenigen Wochen hatten kurzfristige Schließungen der Postbank-Filiale für Bürgerverdruss gesorgt. Damals hatte die Postbank auf den Filialfinder verwiesen und erklärt, dass im Krankheitsfall meist sehr kurzfristig geschlossen werden müsse, weil die Mitarbeiter nicht ersetzt werden könnten.