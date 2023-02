Die Polizei Neustadt sucht Zeugen, um einen Diebstahl aufklären zu können. Demnach sind zwischen Samstag, 0 Uhr, und Montag, 7 Uhr, an zwei auf dem Parkplatz am Hauptfriedhof in der Landauer Straße abgestellten Autos die hinteren Kennzeichen gestohlen worden. Angaben zu den Tätern liegen nicht vor. Außerdem hofft die Polizei, mit Hilfe von Zeugen, eine Unfallflucht aufklären zu können. Dabei hat ein unbekannter Autofahrer zwischen Sonntag, 20.15 Uhr, und Montag, 10.55 Uhr, einen in der Konrad-Adenauer-Straße geparkten VW Touran beschädigt und ist danach weitergefahren. Die Schäden befinden sich laut Polizei im Frontbereich des Touran. Hinweise von Zeugen an die Inspektion unter Telefon 06321 8540.