Einem 21-jährigen Mann ist am frühen Sonntagnachmittag am Neustadter Hauptbahnhof seine Louis-Vuitton-Männerhandtasche gestohlen worden. Laut Polizei ließ der 21-Jährige die Tasche gegen 14 Uhr für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Dies hat ein unbekannter Täter genutzt, um die Tasche zu stehlen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 150 Euro. Hinweise von Zeugen an die Neustadter Polizei unter Telefon 06321 8540.