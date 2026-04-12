In einigen Neustadter Straßen gilt ein kurzzeitiges Parkverbot, um die Reinigung zu ermöglichen. Die Stadt sagt nun, ob sich dieser Test bewährt hat und ob er ausgedehnt wird.

„In ausgesuchten Bereichen der Stadt“ soll in den Zeiten, in denen die Kehrmaschine unterwegs ist, testweise ein „temporäres Halteverbot“ eingeführt werden. Das haben die Mitglieder des Stadtrats im, Juni 2022 auf Antrag der CDU einstimmig beschlossen. Ausgesucht hat die Teststraßen die Stadtverwaltung, und sie hat inzwischen weitere Entscheidungen getroffen.

Die CDU hatte den Antrag auf Betreiben des Innenstadtbeirats gestellt, der eine Verbesserung der Sauberkeit in der Innenstadt anstrebte. Nach damaligen Angaben der Stadtverwaltung startete im März 2023 eine Testphase, die bis 2025 befristet sein sollte. Dann sollte eine neue Straßenreinigungssatzung beschlossen werden. Für den Test suchte die Stadtverwaltung nach damaligen Angaben des Beigeordneten Bernhard Adams acht Straßen aus. Er räumte ein, dass es dort „weh tut“, dies vor allem deshalb, weil in diesen Straßen die Parkplätze knapp sind.

Wie die Stadtverwaltung nun auf Anfrage mitteilt, seien überwiegend „Straßen mit großen Bäumen, wo die Reinigungsleistung zuvor nicht zufriedenstellend war“, ausgewählt worden. Das zeitlich befristete Parkverbot sei auf sieben Straßen beschränkt worden. Es sind dies Friedrich-Ebert-, Hindenburg-, Hutten-, Maxburg-, Pulverturm-, Schlachthof- und Waldstraße. Ursprünglich war außerdem die Humboldtstraße vorgesehen gewesen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden Straßen aus „verschiedenen Stadtvierteln der Kernstadt“ ausgewählt.

170 Parkverbotsschilder aufgestellt

In diesen Straßen seien etwa 170 Parkverbotsschilder aufgestellt worden. Auf jeder Straßenseite gilt jeweils an einem Tag pro Woche für eine Stunde ein absolutes Halteverbot. Es sind unterschiedliche Zeiten für die beiden Straßenseiten, so dass Fahrzeuge immer auf einer Straßenseite geparkt werden können.

„Das System hat sich bewährt und soll in den betreffenden, baumgesäumten Straßen aufrechterhalten werden“, teilt die Stadtverwaltung nun auf Anfrage mit. In den sieben Straßen sei auch vor Beginn der Testphase im März 2023 in der Regel einmal pro Woche die Kehrmaschine unterwegs gewesen. Doch sei die Reinigung durch parkende Autos behindert worden, da die Kehrmaschine wegen dieser Autos teils habe Slalom fahren müssen. In den vergangenen drei Jahren sei ebenfalls einmal pro Woche die Kehrmaschine im Einsatz gewesen, Ausnahmen seien nur bei „technischen Defekten“ oder „Erkrankung von Personal“ gemacht worden.

Die sieben Straßen seien sauberer als zuvor. „Ob dies den Beschilderungsaufwand und den erhöhten Parkdruck am betreffenden Werktag rechtfertigt, liegt sicher im Auge des (politischen) Betrachters“, so die Stadtverwaltung.

Kritik von Bewohnern der Waldstraße

Früher habe es manchmal Beschwerden wegen mangelnder Sauberkeit in den Straßen gegeben, diese Beschwerden seien verstummt. Und „die große Mehrzahl der Autofahrer“ habe sich „an die Parkregelung gewöhnt“. Kritik von den Anwohnern sei lediglich von Anwohnern der Waldstraße geäußert worden. Die Kritik habe die Anzahl der aufgestellten Parkverbotsschilder betroffen. 2023 hatte Adams von Beschwerden aus dem Afrikaviertel berichtet. Die einzige Straße aus dem Afrikaviertel, die Humboldtstraße, ist letztendlich bei den ausgewählten Straßen nicht dabei. Bei der RHEINPFALZ hatten sich Anwohner der Maxburg- und der Waldstraße gemeldet.

Während des jeweils einstündigen Parkverbots kontrollieren regelmäßig Mitarbeiter des Ordnungsamts. Wie viele Falschparker erwischt wurden und einen Bußgeldbescheid bekommen haben und wie viel Geld dadurch in das Stadtsäckel geflossen ist, kann das Ordnungsamt auf Anfrage nicht sagen. Darüber werde keine gesonderte Statistik geführt. Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer halte sich an das Parkverbot.

2024 hatte Adams gesagt, dass bei der Auswertung der Testphase auch die Meinung der Anwohner berücksichtigt werde. „Die Stadtverwaltung hat die Anwohner nicht befragt, da ein klarer politischer Auftrag zur Erprobung des Systems aus dem Stadtrat vorlag“, teilt die Stadtverwaltung nun auf Anfrage mit. Außerdem habe es nur wenige Negativreaktionen gegeben und die hätten sich „schon seit geraumer Zeit erledigt“.

Neue Satzung dieses Jahr

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen solle das eigentlich nur probeweise eingeführte System dauerhaft angewendet werden. Eine Ausweitung auf weitere Straßen sei aber nicht vorgesehen. Dafür nennt die Stadtverwaltung drei Gründe. Es sei nicht nötig, „da der Verschmutzungsgrad in Straßen ohne Bäume oder nur mit wenigen Bäumen den Aufwand der ganzen Parkverbotsschilder nicht rechtfertigt“. Auch habe das Ordnungsamt nicht genug Personal, um in weiteren Straßen jede Woche zweimal zu kontrollieren. Zudem werde „in den jeweiligen Wohn-Nachbarschaften nicht mehr toleriert, wenn schlussendlich durch die überall wechselnden Parkverbote kein ausreichender Parkraum mehr zum Ausweichen besteht.“

Parallel zu der Testphase sollte vor der Verwaltung bis 2025 eine neue Straßenreinigungssatzung ausgearbeitet werden. An der werde noch gearbeitet, sie solle in diesem Jahr den Mitgliedern des Stadtrats vorgelegt und von diesen „beschlossen werden“.