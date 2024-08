Die Robert-Stolz-Straße in Höhe der Einmündung Harthäuserweg sowie der Harthäuserweg in Böbig müssen ab Mittwoch, 7. August, für voraussichtlich sechs bis acht Wochen voll gesperrt werden. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt. Grund ist die Verlegung einer neuen Gashochdruckleitung. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass die Straße in eine Fahrtrichtung offen bleibe, aber finale Ausmessungsarbeiten hätten ergeben, dass die alte Leitung weiter in der Straßenmitte liege und die Restbreite nicht ausreiche, um Fahrzeuge sicher an der Baustelle vorbeifahren zu lassen. Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Personen, die zu Fuß unterwegs sind, können den Bereich passieren.

Die Arbeiten starten den Angaben zufolge im Bereich der Robert-Stolz-Straße und wandern so schnell wie möglich durch den Harthäuserweg bis zur Landwehrstraße, sodass die Zufahrt von Anwohnerinnen und Anwohnern zu ihren Häusern nur durch die Landwehrstraße möglich ist. Umleitungen werden ausgeschildert.

Betroffen sind auch die Busse der Linie 511. Es werden zunächst die Bushalte Böhlstraße, Bayernplatz und Am Knappengraben entfallen müssen. Ausweichzustiege sind die Bushaltestellen Robert-Stolz-Straße gegenüber dem Amtsgericht sowie der Haltepunkt Böbig.