An ein gut ausgestattetes Fahrrad gehört eine Klingel. Oder auch eine Hupe. Sogar die Straßenverkehrsordnung legt darauf Wert und bei den Fahrradprüfungen in den Grundschulen wird auf eine funktionierende Glocke als Alarmgeber geachtet. Es darf auch eine Quietscheente sein, die in brenzligen Verkehrslagen den Ton angibt. Und wer schon einmal einer wahren Ente beim Schimpfen zugehört hat, weiß, dass die Lautstärke für eine Verkehrswarnung durchaus in Ordnung ist. Diese hupende Ente, die unser Fotograf an einem Fahrradlenker entdeckt hat, scheint durch harte Zeiten gegangen – oder besser gefahren - zu sein. Schmutzig ist sie. Vielleicht ist der Radler samt Ente über so manche regennasse Straße oder auf unbefestigten Wegen gefahren. Eventuell ist der Radfahrer ein Freund von Pfützen, die man mit einem erfrischenden Schwung nehmen kann. Unsere Radwege sind nicht in Gänze in gutem Zustand, so dass man auf reichlich Wasserlachen treffen kann. Gab es einen kleinen Unfall mit Bodenkontakt? Man weiß es nicht. Doch die Ente auf dem Lenker braucht dringend ein Bad. Soviel steht fest. Wasser ist ihr Element, das man ihr auf Dauer nicht enthalten sollte. In dieser desolaten Verfassung ist ihre Tonlage zurzeit kläglich. Das kann niemand wollen. Wasser und Seife würde helfen. Und: nach einer Schwimmrunde schaut sie auch bestimmt nicht mehr so traurig.