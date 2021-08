Ihre Harfenwelten stellt am Sonntag, 29. August, um 18 Uhr die litauische Harfenistin Giedre Šiaulyte in der katholischen Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Kirrweiler vor.

In ihrem Programm in der Reihe der Kirrweilerer Kammerkonzerte wechselt die in Deutschland lebende Musikerin zwischen zwei Harfeninstrumenten, die eher selten zu hören sind. Die beiden im Programm erklingenden Instrumente haben ihre Wurzeln in der traditionellen Harfenmusik. Barden zogen von Burg zu Burg durch die grünen Landschaften Irlands und Englands. Auch auf dem europäischen Festland waren noch im 18. Jahrhundert „Wanderharfner“ mit ihren tragbaren Instrumenten unterwegs und begeisterten nicht zuletzt Mozart. Dieser begegnet auf seiner Reise nach Prag dem Wanderharfner Josef Häussler, der im Wirtshaus die Gäste mit Favoritstücken aus der Oper „Le Nozze di Figaro“ und eigenen Phantasien unterhielt. Mozart war von seinem Spiel so fasziniert, dass er ihn auf sein Zimmer kommen ließ und ihn bat, über ein von ihm auf dem Pianoforte vorgegebenes Thema aus dem Stegreif zu variieren. Das Mozartsche Thema und Häusslers Variationen stehen auch im Kirrweilerer Konzert auf dem Programm. Giedre Šiaulyte spielt auf einer vom Harfenbauer Claus Henry Hüttel eigens für sie angefertigten sogenannten „Josef-Häussler-Harfe“.

Auch Barock und Klassik im Programm

Beim zweiten Instrument handelt es sich um eine keltische Harfe. Der Klang dieser Harfe ist weniger voluminös als der einer Konzertharfe, dafür aber heller und silbriger. Arrangements traditioneller Musik aus Irland, Schottland und Wales bilden den Abschluss des Konzertabends. Darüber hinaus kommen noch weitere Werke aus Renaissance, Barock und Klassik zur Aufführung.

Giedre Šiaulyte ist eine der wenigen Harfenistinnen, die drei verschiedene Instrumente souverän beherrschen. Noch während ihres Masterstudiums am Mozarteum in Salzburg bekam sie im Jahr 2010 eine Anstellung als Soloharfenistin im Nationalen Symphonieorchester des polnischen Rundfunks.

Der Eintritt zu dieser etwa einstündigen Veranstaltung ist frei, Spenden sind erwünscht. Eine Reservierung ist unter www.kammerkonzerte-ev.de oder unter der Telefonnummer 06321/58273 empfohlen.