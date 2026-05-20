Die 100-jährige Geschichte des Schachclubs Haßloch liefert viele Anekdoten.

Schachspieler gelten wegen ihres Kombinationsvermögens oft als besonders intelligent. Einige wie der von vielen als bester Spieler aller Zeiten betrachtete Ex-Weltmeister Bobby Fischer aber auch als bisweilen verschroben und merkwürdig. Interessante Charaktere prägten auch die 100-jährige Geschichte des Schachclubs Haßloch, wie aus einer Chronik des Vereins hervorgeht.

Eines der Originale war der bereits 1936 zusammen mit seinem Freund Georg Himmighöfer in die neugegründete Jugendgruppe gestoßene Karl Götz. Er gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zu denjenigen, die den Verein wieder auf die Beine stellten. Zusammen mit Georg Himmighöfer sammelte der später zweimal zum Vorsitzenden gewählte Götz mit einem Leiterwägelchen das noch vorhandene Spielmaterial wieder ein. Mit einer Schachuhr, 15 Spielen, sieben brauchbaren Brettern und 18 Schreibdeckeln begann der Wiederaufbau des Vereins.

Seine Leidenschaft am Brett aber galt den Blitzpartien, in denen er mit seinem riskanten Angriffsstil ohne Rücksicht auf eigene Verluste Furore machte. Bei einer Schachkongress-Partie überraschte und besiegte er damit auch den haushohen Favoriten Dr. Müller aus Landau. Daraufhin stieg Karl Götz von seinem Stuhl auf, stützte die Arme auf den Tisch und fragte spöttisch: „Herr Müller, wie war noch mal ihre Ingo-Zahl?“

Legendär auch ein Unentschieden in einer für die Haßlocher Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg entscheidenden Partie gegen Schifferstadt. Mit deutlich weniger Figuren auf dem Feld stand er in der letzten Partie eigentlich auf verlorenem Posten. Er dachte aber nicht an Aufgabe, opferte munter drauflos und ehe sein Gegner wusste wie ihm geschah stand sein König mutterseelenallein und Patt auf dem Spielfeld. Der Abstieg wurde vermieden, die Mitspieler freuten sich und der Gegner konnte nur noch murmeln: „Gauner.“

Einen gänzlich anderen Stil pflegte seine nach 1947 ins Turniergeschehen eingestiegene Frau Luise Götz. Sie hatte es zu dieser Zeit nicht leicht, sich in der eigentlichen Männerdomäne zu behaupten. Mit ihrem ruhigen positionellen Ansatz und „Betonschach“ machte sie vielen männlichen Gegnern und auch ihrem Ehemann oft mächtig zu schaffen und sorgte mit drei Pfalzmeistertiteln für Aufsehen. Besonders gefährlich für ihre Gegner wurde es immer dann, wenn sie starke Züge mit einem „Zack die Flagg“ kommentierte. Weil ihr ganz anders gearteter Ehemann sie bei Mannschaftswettkämpfen oft mit heimlichen Ratschlägen versorgte, war es ein ungeschriebenes Gesetz der Mannschaftsführer, beide bei ihren Partien nicht nebeneinander zu platzieren. Sportlich an erster Stelle im Schachclub Haßloch wird aber der Name Harald Beyer genannt. Über viele Jahre konnte er im Verein von niemand geschlagen werden, überzeugte aber immer auch mit Fairplay und der Fähigkeit mit Anstand zu verlieren. Seinen größten Erfolg feierte er Ende Oktober 1958, als er bei einem Simultan-Schachturnier in Neustadt als einziger den späteren Weltmeister Tigran Petrosjan bezwingen konnte.

Notation

Nachfolgend die Notation der legendären Partie (Harald Beyer mit den weißen Figuren): 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.Sc3 0-0 5.Lf4 d6 6.e4 Lg4 7.Le2 Sbd7 8. 0-0 Lxf3 9.Lxf3 e5 10.Le3 Se8 11.Tc1 b6 12.d5 c5 13.Dd3 f5 b14.Ld2 De7 15.g3 Lf6 16.exf5 gxf5 17.Dxf5 Sg7 18.Dg4 e4 19.Lxe4 Se5 20.De2 Tae8 21.Tce1 Dd7 22.f4 Sg4 23.Dd3 Ld4+ 24.Kg2 Sf6 25.Lf3 a6 26.Txe8 Txe8 27.Te1 Txe1 28.Lxe1 b5 29.cxb5 axb5 30.Dxb5 Df5 31.Db8+ Kf7 32.Db7+ Kg6 33.De7 Dc2+ 34.De2 Dxe2 35.Lxe2 Lxc3 36.Lxc3 Sxd5 37.Lxg7 Kxg7 38.a4 Aufgabe Petrosjan