Seit mehr als 300 Jahren zieht der Vagabund Hansel Fingerhut einmal im Jahr durch Forst. Wie ein alter Brauch weiterlebt und warum auch junge Menschen ihn mittragen.

Junge Menschen für alte Bräuche zu begeistern, gilt vielerorts als Herausforderung. In Forst hingegen wirkt es beinahe selbstverständlich. Wenn hier am Sonntag Lätare, drei Wochen vor Ostern, wieder das traditionelle Hansel-Fingerhut-Spiel aufgeführt wird, schlüpfen erneut sechs junge Männer in Rollen, die es in dem Weinort seit Jahrhunderten gibt: Julius Prinz (23) als Hansel Fingerhut, Joseph Blanz (22) als Henrich Fähnrich, Levi Friese (19) als Nudelgret, Leonard Molitor (20) als Scherer, Benno Blanz (19) als Winter und Leon Hack-Hayes (20) als Sommer.

Gemeinsam bringen sie das Sommertagsspiel auf die Dorfstraße, ein Schauspiel über den symbolischen Kampf zwischen Winter und Frühling. Der Brauch reicht inzwischen mehr als 300 Jahre zurück und wurde 2016 von der Unesco als immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Für Ablauf, Organisation und Moderation ist Spielleiter Philipp Wendel verantwortlich. Der 36-jährige Forster gehört dem Verein für Brauchtum und Dorfverschönerung an und ist dort Beigeordneter für das Hansel-Fingerhut-Spiel. Er koordiniert die Vorbereitungen, begleitet die Mitspieler durch die Proben und führt am Sonntag durch die Aufführungen. Vor zwei Jahren hat Wendel diese Aufgabe von Peter Lucas übernommen, der das Spiel zuvor mehr als zwei Jahrzehnte lang geleitet hatte.

Von Kindheit an fasziniert

„Ich bin da als Forster einfach reingewachsen“, sagt Wendel. Schon als Kind sei er mit seinen Großeltern zum Spiel gegangen. In einer Chronik entdeckte er später sogar ein Foto von sich: ein kleiner Junge neben seiner Großmutter und daneben eine jüngere Version des damaligen Spielleiters Peter Lucas. „Ich wusste schon als Kind, dass ich irgendwann einmal beim Hansel-Fingerhut-Spiel mitmachen möchte.“

Die Rollen kennt Wendel aus eigener Erfahrung. In früheren Jahren zog er selbst als Nudelgret und Henrich Fähnrich durch die Dorfstraße. Nachwuchsprobleme gebe es bei der Besetzung der Rollen nicht. „Bisher hat sich immer eine Gruppe gefunden“, sagt der 36-Jährige. Verändert habe sich lediglich die Art der Vorbereitung.

Denn einige der „Forster Buwe“, die am Spiel teilnehmen, sind zwar eng mit ihrem Heimatort verbunden, leben inzwischen jedoch wegen Studium oder Beruf in anderen Städten. Proben und Vorbereitungen konzentrieren sich deshalb stärker auf das Wochenende vor der Aufführung. „Vor 30 Jahren war das sicher noch anders, weil die meisten hier gewohnt haben“, sagt Wendel. „Aber das stört mich nicht.“

Manche Arbeiten lassen sich ohnehin erst kurz vorher erledigen. So wird etwa der „Sommer“, ein kegelförmiges Häuschen, erst wenige Tage vor dem Spiel mit frischem Efeu geschmückt. „Den Winter haben wir dagegen schon vor zwei Wochen mit Stroh gestopft“, erzählt Wendel. Gemeint ist der große Strohkegel, der am Ende der Veranstaltung als symbolischer Abschied von der kalten Jahreszeit verbrannt wird.

Winterverbrennung zum Abschluss

Insgesamt fünfmal führt die Gruppe das Sommertagsspiel am Sonntag auf: viermal entlang der Dorfstraße und ein letztes Mal zum Abschluss vor der Felix-Christoph-Traberger-Halle. Als Spielleiter stellt Wendel dabei jeweils eine der Figuren vor und erklärt ihre Rolle im Stück.

Im Mittelpunkt steht natürlich Hansel Fingerhut, eine Narrenfigur im bunten Flickengewand. Mit geschwärztem Gesicht treibt er ein ausgelassenes Spiel auf der Dorfstraße und drückt den Frauen scherzhaft einen Kuss auf die Wange. „Der Hansel Fingerhut ist nicht schwarz, sondern dreckig“, betont Wendel. Früher habe man dafür tatsächlich Ruß verwendet, heute eine Mischung aus Pigmenten und Babyöl.

An seiner Seite steht die Nudelgret, eine Brezelverkäuferin mit zwei blonden Zöpfen. Dazu kommen der Scherer und Henrich Fähnrich. Zwei weitere Mitspieler stecken in spitzen Strohkegeln und verkörpern Sommer und Winter, die sich im Spiel gegenüberstehen – bis der Winter schließlich unterliegt.

Sicherheitskonzept als Herausforderung

Neben der Schauspieltruppe tragen viele Menschen zum Gelingen des Festes bei. Mitglieder des Brauchtumsvereins, Gastronomen, Ehrenamtliche und auch der Kindergarten helfen mit. „Es ist eine gemeinschaftliche Leistung, bei der sich viele beteiligen“, sagt Wendel.

Eine Entwicklung bereitet dem Spielleiter dennoch Sorge: die steigenden Anforderungen an Sicherheitskonzepte. Wo viele Menschen zusammenkommen und feiern, müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, organisatorisch wie finanziell eine Herausforderung für Gemeinde und Verein. „Bei dem Kostendruck stellt sich schon die Frage, ob sich das Fest langfristig in dieser Form erhalten lässt“, sagt Wendel. Doch darüber möchte er im Moment nicht allzu lange nachdenken. Zunächst freut er sich auf den kommenden Sonntag, wenn in Forst wieder Sommer und Winter aufeinandertreffen und ein jahrhundertealter Brauch zeigt, wie lebendig Tradition sein kann.

Info

Das Hansel-Fingerhut-Spiel beginnt am Sonntag, 15. März, um 14 Uhr am nördlichen Ortseingang von Forst und endet gegen 15.30 Uhr vor der Felix-Christoph-Traberger-Halle. Hier wird das Spiel zum letzten Mal aufgeführt. Danach werden die schönsten Sommertagsstecken prämiert und auf der Festwiese der Winter verbrannt.