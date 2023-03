Die Veranstaltung rund um das Hansel-Fingerhut-Spiel vergangenen Sonntag habe das Publikum positiv aufgenommen. Alles habe gut geklappt, es habe keinen Ärger gegeben, und die Stände auf dem Festplatz an der Felix-Christoph-Traberger-Halle seien gut frequentiert gewesen. Allenfalls auf die Verzehrmöglichkeiten in der Halle selbst sei nicht deutlich genug hingewiesen worden. Dieser Einschätzung von Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) stimmte der Gemeinderat zu. An den Sicherheitsvorkehrungen in Form von Barrieren und Absperrungen hätten sich die schätzungsweise 1500 Besucher nicht gestört. Walter Metzler (FWG) gab allerdings zu bedenken, dass zu viele Regelungen „schädlich“ sein könnten. Er spielte damit auf das rund 30 Seiten umfassende Sicherheitskonzept für die Veranstaltung an.