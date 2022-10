Dreimal hintereinander fiel es pandemiebedingt aus – jetzt sieht alles nach einem Neustart des Hansel-Fingerhut-Spiels aus: Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) sagte in der Sitzung des Ortsgemeinderats am Dienstagabend auf eine Frage von Sabine Mosbacher-Düringer (CDU), dass die beliebte Veranstaltung wieder stattfinden solle. Birgit Walters, die Vorsitzende des veranstaltenden Forster Vereins für Brauchtum und Dorfverschönerung, bestätigte am Mittwoch auf Anfrage, dass die Vorbereitungen laufen: „Die Organisationsgruppe und die Spielergruppe finden sich so langsam.“ Termin ist immer an Lätare – im nächsten Jahr fällt dieser Sonntag auf den 19. März. Ratsmitglied Hardy Werlé (FWG) fragte im Ortsgemeinderat, ob für die Veranstaltung ein Sicherheitskonzept gemäß der neuen Gefahrenabwehrverordnung erarbeitet werden müsse. Nach den Worten von Ortsbürgermeister Klein erscheint dies als nicht nötig, da die Besucherzahl von 5000 aller Voraussicht nach nicht erreicht werde.