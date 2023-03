Die historischen Hintergründe des Forster Hansel-Fingerhut-Spiels, das am Sonntag ab 14 Uhr dargeboten wird, soll eine Buchpublikation beleuchten, die im wissenschaftlichen Verlag Waxmann, Münster, in diesem Frühsommer erscheinen wird. Das hat Professor Mirko Uhlig von der Fachleitung Kulturanthropologie des Instituts für Film-, Theater-, Medien und Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz mitgeteilt. Die Veröffentlichung werde auch den Dokumentarfilm beinhalten, über den in der Ausgabe vom Donnerstag berichtet wurde. Der Film sei allerdings nicht 40, sondern 48 Minuten lang und sei 2022 angefertigt worden. Er zeige das Spiel von 2019 – das letzte vor der Pandemie-Zwangspause. Alle Protagonistinnen und Protagonisten in Forst hätten die Dokumentation im Mai 2022 zu sehen bekommen, erklärt Projektleiter Uhlig auch im Namen seines Co-Autors Thomas Schneider.