Hans Schröter, Gründer der Schröter-Stiftung, der in Neustadt an vielen Stellen engagiert war und sich in der Stadt einbrachte, ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Der 1935 in Gotha geborene Schröter lebte seit 1962 mit seiner Frau Gudrun und drei Töchtern auf der Hambacher Höhe. 1991 gründete der Jurist die Schröter-Stiftung. Über zwei Millionen Euro sind seither in soziale Projekte geflossen – unter anderem in Afrika, wo Krankenhäuser und Projekte zur Trinkwassergewinnung unterstützt wurden. Aber auch die soziale Arbeit in Neustadt wurde gefördert. So gingen über 50.000 Euro an die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, bei der Schröter von Anfang ein Helfer war. Für diesen Einsatz wurde Schröter 2006 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Eine weitere Institution, die Schröter förderte, war der Pfälzische Bibelverein und das Erlebnis-Bibelmuseum. Er war von 1968 bis 1980 stellvertretender Vorsitzender des Vereins und unterstützte sowohl den Bau des heutigen Bibelhauses in der Stiftstraße als auch die Anschaffungen von Vitrinen, die Durchführung von Sonderausstellung und internationale Projekte. Die Deutsche Bibelgesellschaft verlieh Hans Schröter für dieses Engagement das Bibelkreuz in Gold.

Trauerfeier am Dienstag

43 Jahre lang war Schröter zudem im Lions-Club aktiv, war dort über ein Jahrzehnt Pressebeauftragter und von 1986 bis 1987 Präsident. Außerdem setzte er sich für den internationalen Austausch mit Frankreich ein, da in Dion die Wurzeln des Neustadter Clubs liegen. Hier verband er sein Engagement mit der Vorstandstätigkeit in der Deutsch-Französischen Gesellschaft.

Zudem war Schröter 1986 Mitbegründer der Hambach-Gesellschaft für historische Bildung und Forschung, deren Vorsitzender er zeitweise war. Zuvor hatte er zur 150-Jahr-Feier des Hambacher Fests 1982 ein Theaterstück sowie ein Drehbuch für einen Fernsehfilm verfasst. Er war einer der Autoren des Bandes „Pflanzet die Freiheit“ zum Hambacher Fest. Außerdem verfasste er Bücher wie „Schwurgerichtssache Karl Anton Braun“.

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung ist am Dienstag um 14.30 Uhr auf dem Neustadter Hauptfriedhof.