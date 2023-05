Hans-Joachim Kornadt aus Forst ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Der emeritierte Professor für Pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaft und Träger des Bundesverdienstkreuzes hatte laut Bürgermeister Bernhard Klein 1983 das erste Haus im Baugebiet Im Elster gebaut.

Kornadt, 1927 in Stargard in Pommern geboren, wirkte nach der Marburger Promotion als Assistent am Psychologischen Institut der Universität Würzburg und wechselte 1961 als Dozent an die Comenius-Hochschule in Saarbrücken. Seitdem arbeitete er eng mit dem Psychologischen Institut der Universität des Saarlandes zusammen und führte unter anderem Forschungsprojekte in Ostafrika durch. Nach Ablehnung eines Rufes für Sozialpsychologie an die Universität Bochum übernahm er im Herbst 1968 an der Universität des Saarlandes den Lehrstuhl für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaft.

Kornadt ist Träger des Saarländischen Verdienstordens, des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse und des Deutsch-Japanischen Forschungspreises. Engagiert widmete er sich nicht nur der Lehre, wobei ihn Gastprofessuren und kulturvergleichende Forschungsprojekte auch nach Indonesien und Japan führten, sondern war auch in hochrangigen Gremien im Bereich der Bildungs- und Wissenschaftspolitik sowie der Wissenschaftsplanung aktiv. So gehörte er dem Wissenschaftsrat an, war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und der von ihm begründeten Deutsch-Japanischen Gesellschaft für Sozialwissenschaften, Vorsitzender des Fachbeirats des Max-Planck-Instituts für Psychologische Forschung und der Wilhelm-Wundt-Gesellschaft. Sein wissenschaftliches Werk umfasst 150 Publikationen insbesondere zur Aggressionsforschung, Motivationspsychologie und kulturvergleichenden Psychologie. Nach seiner Emeritierung war er Senatsbeauftragter für den Aufbau der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der wiederbegründeten Uni Erfurt, die ihm 2009 die Ehrendoktorwürde verlieh.