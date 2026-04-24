Zum gestrigen Welttag des Buches wurden in der Buchhandlung Frank & Hugendubel in Grünstadt humorvolle Seiten vorgetragen.

Hans-Gerd Raeth brachte mit seinen Auszügen aus seinem aktuellen Roman „Wir Freitagsmänner“, in dem er sich auf amüsante Weise den männlichen Wechseljahren nähert, die überwiegend weibliche Besucherschar ordentlich zum Schmunzeln.

Im vergangenen Jahr war Raeth gemeinsam mit seinem Kollegen Edgar Rai bereits in Grünstadt, um den neuen Teil der Erdmännchen-Krimireihe, die das Duo unter dem Pseudonym Moritz Matthies veröffentlicht, vorzustellen. Damals habe er gefragt, ob er denn wiederkommen könne, berichtete Buchhandlungsleiterin Monika Strefler, die ihrem Gast diesen Wunsch gerne erfüllte.

Soundcheck vor Publikum

„Ich freue mich, wieder hier zu sein – und das nicht nur wegen der Flasche Wein, die neben mir steht“, sagte ein gut gelaunter Raeth, der sein Geschenk erst zur zweiten Lesungshälfte öffnete, um sich ein Gläschen zu gönnen. Schon vor dem Start zeigte sich Raeth, der auch als Drehbuchautor tätig ist und Romane zudem unter dem Namen Hans Rath veröffentlicht, in Plauderlaune. Als noch schnell der Soundcheck anstand – vor den bereits gut gefüllten Zuschauerreihen – plauderte er munter drauf los, um das Mikrofon zu testen.

So verriet er seinem Publikum auch etwas, das vermutlich vielen nicht aufgefallen wäre: Er trage zur Lesung dasselbe Hemd und Jackett wie auf dem Foto im Buch – und zwar absichtlich. Denn sein Protagonist Henri befasst sich auch mit Klamotten, immerhin geht es für ihn in der Szene, die Raeth gewählt hat, auf ein Date, das allerdings nicht so verläuft wie erhofft. Zuerst findet seine Onlinebekanntschaft, dass er älter aussehe als auf seinem brandaktuellen Profilbild und dann lässt sie ihn auch noch wegen Pablo sitzen – einem Typen, der sie nur als Spielzeug benutzt, während sie ihn für die Liebe ihres Lebens hält. Henri trägt es mit Fassung, auch wenn sein Leben gerade nicht wirklich rund läuft. Seine Ehe ist gescheitert und sein Arzt teilt ihm mit, dass er in den Wechseljahren angekommen ist. Dabei fing doch nur alles mit einem Loch im Bart an, das er für sein Rendez-vous mit einem Kajalstift kaschierte.

Subtiler Humor

Der Fragebogen, den Henri mit seinem Arzt durchgeht, lag auch auf den Stühlen der Zuschauer. „Damit können Sie herausfinden, wie stark sie in den Wechseljahren sind“, meinte der 60-jährige Autor in Richtung der wenigen Männer im Publikum. Nicht nur diese lauschten begeistert den Worten Raeths, der mit ruhiger Stimme vortrug, seinen Charakteren verschiedene Stimmfarben verlieh und mit seinem subtilen Humor die Lacher auf seiner Seite hatte. Raeth versteht es meisterlich, Humor mit Tiefgründigkeit zu kombinieren und so auch ernstere Themen mit einer Leichtigkeit zu präsentieren, die Spaß macht.

Ihm selbst machen Begegnungen mit Menschen vor Ort Spaß, was in Grünstadt direkt spürbar war. Sogar in der Pause nahm er sich Zeit, um die ersten Bücher zu signieren. Er fahre lieber acht Stunden mit dem Zug zu einer Lesung, um dort 40 Leute zu treffen und gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen, als sich auf Social Media zu präsentieren, verriet er. Auf die Frage, welche Teile im Buch denn autobiografisch seien, antwortete er geheimnisvoll: „Das mit dem Loch im Bart ist tatsächlich so passiert, ein paar Sachen habe ich selbst erlebt, aber Sie dürfen raten, welche“. Zudem teilte er mit, dass es schon Nachfragen für eine Verfilmung gäbe. „Das würde ich tatsächlich gerne machen“, sagte Raeth, der dafür selbst das Drehbuch schreiben könnte. Eine Fortsetzung der „Freitagsmänner“ fände er auch interessant, denn die Figuren würde er gerne noch etwas begleiten. Allerdings arbeite er gerade an einem weiteren Erdmännchen-Krimi, der im kommenden Jahr erscheinen soll. Zuvor stehe jedoch im Herbst die Veröffentlichung des bereits vollendeten neuen Erdmännchen-Krimis an. Vielleicht führt dieser ihn wieder nach Grünstadt. Seine Zuschauer würde es sicher freuen, wie der lautstarke Applaus nach Raeths „Ich komme wieder“ deutlich machte.

Lesezeichen

Hans-Gerd Raeth: Wir Freitagsmänner. Wer wird denn gleich alt werden? Roman. DTV, gebunden, 288 Seiten, 23 Euro. Es gibt auch eine Hörbuchversion.

