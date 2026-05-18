Miku Sophie Kühmel erzählt in „Hannah“ von der Liebesbeziehung zwischen Hannah Höch und Til Brugman in der Weimarer Republik. Sie hat in Freinsheim daraus gelesen.

Bekanntheit erlangte die Grafikerin Hannah Höch (1889-1978) zunächst als Geliebte des Berliner Dadaisten Raoul Hausmann, mit dem sie unter anderem die Fotomontage entwickelte. 1926, als sie die holländische Schriftstellerin Mathilda Maria Petronella („Til“) Brugman kennenlernt, hat sie Hausmann bereits verlassen. Die Frauen werden ein Paar, vereint im Geist einer neuen Gesellschaft und einer künstlerischen Revolte. Jedem der folgenden Jahre bis zur Trennung 1936 hat Miku Sophie Kühmel ein Kapitel ihres Romans gewidmet.

Nervös-temporeiche Collage

Aufgelistet im Wikipedia-Stil, reihen sich Daten und Ereignisse vor jede Episode: ein allgemeiner (westlicher) Bildungskatalog aus heutiger Sicht – Umberto Ecos oder Alexander Kluges Geburten 1932 dürften Hannah Höch kaum berührt haben. Kühmels Sprache ist nicht bloß virtuos, sondern auch kreativ. Eingestreute Stabreime („Wölfe und Wildsauen“, „blöder Bursch“) demonstrieren allenfalls die Spitze des Eisbergs dieser Trickkiste: Die erste Begegnung zwischen den Protagonistinnen kreist um den Auslaut „ch“ in Hannahs Nachnamen. Man streift durch Mailand, „die Sohlen im 6/8-Takt“, dabei verdichten sich Bewusstseinsstrom, Dokumentation und Zwiegespräch zu einer nervös-temporeichen Collage. Die Autorin hat ein literarisches Pendant zu Höchs bildnerischem Stil geschaffen – ein Palimpsest voller Zeitgeist, Mode und Popkultur bis hin zum Slang der Epoche.

Im Präsens erzählt, schützt Ironie diese Chronik davor, ins Pathos abzugleiten. Das braucht sie auch – schließlich ist Höch in ihrer „inneren Emigration“ bei Weitem besser davongekommen als manch andere europäische Künstlerin ihrer Zeit. In diesem Rahmen hat Kühmel Hannah Höch ein verdientes Denkmal gesetzt. Das Problem an dieser technischen Meisterleistung ist eher, dass es zunehmend schwer fällt, für die Figuren Sympathie zu empfinden. Der Ton ist wie in einem LSD-Trip, das Milieu das von elitären Jetsetters, die die Welt um sich herum gleichsam nur durch Klischees betrachten. Der Besuch bei Piet Mondrian kommt als Jux daher – wie abgebrüht muss man sein, wenn man so eine Audienz nicht mit leichtem Herzklopfen betritt? Das Ergebnis dieses Kamerablicks ist ein Effekt wie in Spike Jonzes Film „Being John Malkovich“ von 1999: Man sieht durch Höchs Augen und hat doch Mühe, den Menschen zu erkennen. Die Männer in diesem Theater bleiben Pappkameraden und werden partout nur beim Nachnamen angesprochen. Die Fronten zwischen Hausmann und Höch dürften sich gegen Ende ihrer Affäre dramatisch verhärtet haben. Die komplexen Beziehungen eines Max Ernst, die Ehe des Künstlerpaars Hans und Sophie Arp dagegen (die Höch kannte) passen nicht in diese Polarisierung.

Was die Lesung ebenso wenig beleuchtete, war das Werk selbst – der wichtigste Anreiz zur Lektüre eines solchen Schmökers. Von allerlei Bagatellen aus dem Alltag war die Rede, von Kunst nur beiläufig. An diesem Punkt begann man, sich Fragen zu stellen – bis zu jenem Moment, in dem die Autorin ihre politische Agenda auspackte. Sie identifiziere sich als „antifaschistisch und offen queer“ und das „im erstarkenden Faschismus“. Kühmels Bekenntnisse zu diesem Thema sind gewiss gut begründet. Welcher Platz gebührt ihnen aber in einem historischen Roman?

Ohne doppelten Boden

Das Paradox, dass die AfD-Bundesvorsitzende auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt, hätte man als Anreiz verstehen können, um das Thema und Kühmels Heldin vielschichtiger zu untersuchen. Dabei schlich sich der Verdacht ein, dass die Autorin und ihr lyrisches Ich derartig verschmolzen sind, dass ihr jener doppelte Boden – ein Konjunktiv, der das Experiment zur Literatur erhebt – fehlt. Diese Lücke klafft wohl durch jede fiktive (und, wie in diesem Fall, noch so akribisch recherchierte) Biografie. Jedoch hätte die gewählte Form eine analytische Grundierung erfordert, um das Gleichgewicht zwischen Fiktion und Bericht zu eichen. Kunst verkündet nämlich nicht nur, sie vermag auch zu durchleuchten. Laut Miku Sophie Kühmel wollte Hannah Höch durch ihr Werk binäre Systeme brechen. Im Vergleich dazu hat das Buch – bei all seinen Vorzügen – das Potenzial des Stoffes verfehlt.

Lesezeichen

Miku Sophie Kühmel: „Hannah“, Roman, S. Fischer, gebunden, 304 Seiten, 24 Euro, als E-Book 19,99 Euro.