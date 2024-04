Es ist zwar noch ziemlich frisch draußen, doch die Hanfpalmen haben ihr Winterquartier trotzdem schon verlassen dürfen: Und so ist am Mittwoch schon einmal ein Hauch von Sommer in die Neustadter Fußgängerzone eingekehrt.

Albert Wegner, Thomas Großkopf und Heiko Grimmer haben dafür gesorgt, dass die robusten Kübelpflanzen – die übrigens fast alle selbst gezogen wurden – nun wieder im Zentrum stehen. Wer denkt, dass das einfach wäre, irrt. Denn die Männer vom Grünflächenamt müssen ihre Umgebung ziemlich gut im Blick haben. Manchem Passanten fällt es nämlich gar nicht auf, wenn ein Bagger in der Fußgängerzone steht, und sie laufen selbst dann weiter, wenn eine Palme überm Kopf baumelt.

Am Mittwoch sind die ersten 20 Hanfpalmen aufgestellt worden, ihre 40 frostempfindlicheren Kollegen dürfen noch ein paar Tage im Winterquartier bleiben: Die Kübel mit Oleander und anderen Palmenarten werden erst nach den Eisheiligen ins Freie gestellt.

Insgesamt werden ab Mitte Mai über 60 Pflanzen die Fußgängerzone zieren – und mit den Liegestühlen Südsee-Flair in die Stadt bringen. Fehlt dann nur noch der Sand ...