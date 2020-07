Zwei Tage lang ist die Handwerkskammer der Pfalz in Neustadt präsent: An der Stiftskirche informiert sie bei ihrer Ferienkampagne über Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk. Damit sollen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen werden, die in diesem Jahr noch eine Ausbildung starten wollen. Deshalb wird nicht nur über mögliche Berufe informiert; die Experten aus der Abteilung Berufsbildung können auch Ausbildungsplätze anbieten. Zu finden ist der Infostand der Handwerkskammer am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch, 28. und 29. Juli, jeweils von 13 bis 16 Uhr in der linken Nische der Stiftskirche in der Hauptstraße.