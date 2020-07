Die Handwerkskammer der Pfalz ist ab Montag, 27. Juli, in der Region unterwegs, um über die Möglichkeiten einer Ausbildung zu informieren. Dabei wird sie am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. Juli, jeweils von 13 bis 16 Uhr in der linken Nische der Stiftskirche in Neustadt einen Stand haben. Angesprochen sind insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die in diesem Jahr noch eine Ausbildung beginnen möchten. Die Experten aus der Fachabteilung Berufsbildung beraten zu den Ausbildungsberufen und weisen auf freie Ausbildungsplätze hin.