Für 75 Millionen Euro will die Handwerkskammer der Pfalz ein modernes Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Neustadt errichten. Die Vollversammlung der Kammer hat den Plänen bereits geschlossen zugestimmt. Auch Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) begrüßt das Projekt. Jetzt ist der Stadtrat gefragt: Im Juli muss er entscheiden, ob das städtische Grundstück im Neustadter Osten an die Handwerkskammer verkauft wird. Klappt es mit dem Projekt, würden das Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Ludwigshafen und das Berufsausbildungszentrum in Landau geschlossen. An der neuen „Hochschule des Handwerks“, wie es Kammerpräsident Dirk Fischer formuliert, soll es zudem ein Kompetenzzentrum Holz geben. Alles über das Projekt und Reaktionen aus Neustadt lesen Sie hier.