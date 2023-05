Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Schaden nach dem Handwerkerbesuch größer ist als zuvor, ist Ärger programmiert. Wenn sich zudem herausstellt, dass es sich gar nicht um den beauftragten Betrieb handelt, wird es zudem unübersichtlich. Wie die Firma Bügler Opfer eines Identitätsdiebstahls wurde.

Die Geschichte beginnt mit einem Wasserschaden am 17. Oktober: Nachdem ihr Mieter sie über den Defekt in der Waschküche des Hauses in Gimmeldingen informiert hat, ruft die ältere