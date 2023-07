Auch wenn das Projekt ganz am Anfang steht und noch nicht eingehend beraten werden konnte: Im Stadtrat zeichnet sich ein einstimmiges Votum dafür ab, der Handwerkskammer der Pfalz ein Grundstück im Neustadter Osten für das geplante Berufsbildungs- und Technologiezentrum mit einem zusätzlichen Kompetenzzentrum Holz zu verkaufen.

Bereits am Wochenende hatten die Fraktionen von FDP, CDU und Grünen das Projekt grundsätzlich begrüßt, nun zogen SPD und die Freie Wählergruppe nach. „Grundsätzlich sehen wir die Entscheidung der Handwerkskammer der Pfalz für Neustadt als sehr gutes Zeichen für unsere Stadt“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Pascal Bender. Damit bekomme Neustadt neben dem Weincampus eine weitere wichtige Ausbildungseinrichtung. Jetzt müsse in einem transparenten Verfahren der Weg für den Bau geebnet werden. Diesen werde die SPD „konstruktiv begleiten“. „Die FWG wird dem Verkauf selbstverständlich zustimmen“, brachte Fraktionschef Christoph Bachtler die Stimmung bei den Freien Wählern auf den Punkt.

Die Handwerkskammer der Pfalz will für rund 75 Millionen Euro eine Hochschule des Handwerks zwischen Speyerdorfer- und Louis-Escande-Straße errichten. Das dafür notwendige Grundstück gehört der Stadt. Es war ursprünglich für die Landesgartenschau 2027 als Parkplatz gedacht, wird laut Oberbürgermeister Weigel aber nicht mehr benötigt. Im Juli soll der Stadtrat über den Verkauf entscheiden.