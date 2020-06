Eine Handtasche haben laut Polizei bisher unbekannte Täter am Dienstag um 11.45 Uhr in einem Supermarkt in der Schillerstraße in Haßloch gestohlen. Eine 56-jährige Frau war gerade im Begriff, ihre Waren an der Kasse auf das Band zu legen, als eine männliche Person plötzlich an ihr und an der Kasse vorbeirannte. Die Frau bemerkte, dass ihre Einkaufstasche fehlte, die sie in den Einkaufswagen gelegt hatte. Die 56-Jährige verfolgte die Person auf den Parkplatz, traf dort aber niemanden mehr an. In der Handtasche befanden sich neben Smartphone und Schlüsselbund eine Geldbörse mit zwei Kreditkarten, der Pass und der Führerschein sowie 100 Euro Bargeld. Zuvor waren dem Opfer zwei Männer im Kassenbereich aufgefallen, die sich ein einer osteuropäischen Sprachen unterhalten haben sollen. Die Person, die weggelaufen ist, beschreibt die Polizei als männlich, etwa 15 Jahre alt mit kurzen braunen Haaren, grauet Hose („Dreiviertel-Länge“) und bunt gestreiftem T-Shirt. Den zweiten Mann, der nach der Tat ebenfalls verschwunden war, beschreiben die Beamten als etwa 40 Jahre alt mit kurzen braunen Haaren. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet um Hinweise, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de. Nach der Zunahme von Taschendiebstählen speziell in Supermärkten in letzter Zeit weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, keine Taschen oder Geldbörsen in den Einkaufswagen zu legen oder unbeaufsichtigt zu lassen.