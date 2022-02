Am Samstagnachmittag war die Neustadter Feuerwehr in die Badstubengasse in der Kernstadt gerufen worden. Dort hatte laut Medienteam ein mobiles Dixi-WC gequalmt, was ein Bürger bemerkt hatte. Ursache war ein Schwelbrand eines Kunststoff-Waschbeckens, weil Unbekannte Papierhandtücher angesteckt hatten. Der Brand war schnell gelöscht, dank des Bürgers habe größerer Schaden verhindert werden können, so die Feuerwehr.