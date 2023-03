Bei einer Ortsbegehung mit Blick auf den Hochwasser- und Starkregenschutz hat sich an einigen Stellen in uns rund um Forst Handlungsbedarf ergeben.

Darüber informierte Ortsbürgermeister Bernhard Klein den Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Bei dem Rundgang fiel seinen Worten zufolge unter anderem auf, dass das Regenrückhaltebecken an der Sitzgruppe am Freundstückweg von großen Sandhügeln befreit werden muss, die das Rückhaltevolumen verringern. Hier sei der Gewässerverband Isenach-Eckbach gefragt. An einer anderen Stelle machte ein Sammelbecken einen stark vernachlässigten Eindruck: Hinter der Kirche wurde sogar ein landwirtschaftlicher Anhänger, an dem noch ein Kennzeichen montiert ist, in der Grube versenkt, die zudem stark zugewuchert ist.

Unterdessen fanden in den vergangenen Wochen bereits massive Rückschnitte von Hecken und Bäumen durch unterschiedliche Akteure in der Forster Gemarkung statt. Dazu zählen zum Beispiel die Wasserhohl in der Nähe des Brunnenpfads sowie zwei Regenrückhaltebecken im Osten in Richtung Bahnlinie. Von privater Seite gab es nach Angaben des Ortsbürgermeisters teilweise „illegale Rückschnitte“ von Ausgleichsflächen. Die öffentlichen Maßnahmen seien in Ordnung gewesen.