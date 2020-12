Zu einem Handgemenge zwischen zwei Autofahrern ist es am Samstag gegen 12.30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Chemnitzer Straße in Neustadt gekommen. Laut Polizeibericht parkte ein 51-jähriger Haßlocher aus, ohne die vorgegebenen Wege zu nutzen. Darüber regte sich ein 23-Jähriger aus Elmstein, der gerade auf den Parkplatz einfuhr, derart auf, dass er wild in seinem Auto gestikulierte. Der Haßlocher zeigte ihm daraufhin den Mittelfinger. Die Situation eskalierte, der Haßlocher parkte wieder ein, beide stiegen dann aus, und es kam zum Handgemenge. Dabei soll der ältere Mann den jüngeren geohrfeigt und ihm mit dem Knie gegen den nach vorn gebeugtem Kopf gestoßen haben. Der Elmsteiner wurde leicht verletzt, der Rettungsdienst musste ihn laut Polizei aber nicht behandeln. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.