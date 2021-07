An einer Gaststätte auf dem Neustadter Marktplatz ist es am Samstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizeibericht waren zwei Personengruppen gegen 20.30 Uhr in Streit geraten. Noch bevor Polizeibeamte dazwischen gehen konnten, gab es weitere Handgreiflichkeiten. Ursache waren vermutlich Unstimmigkeiten zwischen den Betreibern eines Restaurants und einer Gruppe Gäste. Es wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung sowie Körperverletzung aufgenommen, die Gästegruppe erhielt einen Platzverweis.