Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen ist es laut Polizeibericht am Montagnachmittag in der Kirchgasse, Höhe Einmündung Landwehrstraße in Haßloch gekommen. Personen schlichteten vor Ort und trennten die Streitenden, die jeweils von Kindern begleitet wurden. Beide Beteiligten waren im Gesicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.