Die Jugend-Handball-Saison 2020/2021 hat noch gar nicht angefangen, da ist sie auch schon vom Pfälzer Handball-Verband annulliert worden. Der erste Spieltag wäre am 31. Oktober gewesen. Am Tag danach begann der zweite Lockdown in der Corona-Pandemie. Die Verantwortlichen beim TV Kirrweiler und der TSG Haßloch nennen die Absage eine richtige Entscheidung. In beiden Vereinen wird bereits für die nächste Saison geplant.

„Das ist der richtige Weg“, sagt Heike Nickel, Abteilungsleiterin und Jugendtrainerin im TV Kirrweiler, zum Beschluss des Handball-Verbandes. Alles andere ergebe keinen Sinn. Die