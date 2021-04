Drittligist TSG Haßloch musste sich auch in der zweiten Partie um den Kurpfalz-Cup, einer Freundschaftsrunde in Baden und in der Pfalz, geschlagen geben. Beim TV Hochdorf beziehungsweise dessen Nachfolgeteam HLZ Friesenheim-Hochdorf offenbarten die Schützlinge von Trainer Thomas Müller eklatante Schwächen und verloren mit 27:28 (15:17). Der TSG-Coach hatte danach Gesprächsbedarf.

Hochdorf. Nach dem Abpfiff der Begegnung um den Kurpfalz-Cup zwischen dem HLZ Friesenheim-Hochdorf und der TSG Haßloch war es diesmal ungewohnt still. Thomas Müller, Trainer der TSG Haßloch, hatte seine Mannschaft nochmals um sich versammelt. Nicht auf dem Platz, sondern hinter verschlossenen Türen in der Kabine. Der Cheftrainer, eher ein Mann, der lautstark gestikulierend am Spielfeldrand agieren kann, blieb diesmal ruhig und sachlich. Dennoch hatte er ausreichend Gesprächsbedarf.

Denn der Auftritt der Bären in Hochdorf war keinesfalls das, was die TSG sonst auszeichnet. Die Mannschaft scheint in der aktuellen Situation aus der Spur gekommen zu sein. Das wurde schon zu Beginn deutlich, als die Rückraum-Achse mit Elvijs Borodovskis, Jan Triebskorn und Kapitän Kevin Seelos „nichts zustande brachte“. Schon nach sieben Minuten musste Müller beim 5:1 für das HLZ eine Auszeit nehmen. Für die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber liefen bis auf Kapitän Nicolas Sorda, Marvin Gerdon, Steffen Dietz und Dominik Lenz ausschließlich Akteure auf, die in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend gespielt haben.

Haßloch ohne Biss

Haßloch tat sich schwer. Es fehlten der Biss, die Leidenschaft und die Moral. „Ich erwarte von meinen Jungs auch etwas mehr Engagement und Konzentration. Das hat heute wieder gefehlt. Ich weiß, dass sie besser spielen, wenn es um etwas geht. Aber sie müssen auch solche Spiele bestehen“, klagte Müller. „Mir ist schon klar, dass sich ältere Spieler für solche Partien schwerer motivieren können. Aber so macht es keinen Spaß.“

Und so zeigte die TSG nicht nur die bisher schwächste Angriffsleistung seit Langem, sondern leistete sich Fehlpässe und technische Fehler am laufenden Band. „Das haben wir uns heute auch etwas anders vorgestellt. Einfachste Sachen haben nicht geklappt“, meinte Spielmacher Konstantin Herbert. Der 21-Jährige bemühte sich immer wieder, Akzente im Rückraum zu setzen. Er wollte, er konnte aber nicht. „Wir müssen aus diesen Fehlern lernen und in den nächsten beiden Spielen eine Schippe drauflegen“, forderte Herbert. So sieht es auch Denni Djozic, der nicht nur eiskalt alle Siebenmeter verwandelte, sondern auch mit sehenswerten Würfen immer wieder seine Mannschaft im Spiel hielt. Der Ausgleich gelang dann Elvis Borodovskis in der 23. Minute zum 11:11. Aber das Aufbäumen blieb aus, Hochdorf zog immer wieder davon. Auch deshalb, weil Dominik Lenz, der jüngste Sohn des einstigen TSG-Akteurs Horst Lenz, stets die Lücke vor dem gegnerischen Tor fand oder seine Mitspieler gekonnt in Szene setzte. Deshalb lief Haßloch stets einem Rückstand hinterher.

TSG nie in Führung

Erst in der zweiten Hälfte wirkte die TSG-Abwehr stabiler, dazu glänzte Marco Bitz zwischen dem Pfosten. Ein kleiner Fortschritt und auch Lichtblick gegenüber den ersten 30 Minuten. So kamen die Bären Hochdorf immer näher. Zehn Minuten vor dem Abpfiff konnte erneut Denni Djozic nach einem sicher verwandelten Siebenmeter zum 23:23 ausgleichen. Zu einem Unentschieden oder gar einem Sieg reichte es aber nicht, denn Hochdorf fand ebenfalls in den kritischen Situationen stets die richtige Antwort. Die TSG Haßloch ging während der gesamten Partie nie in Führung. „Die Jungs haben die Entscheidungen, die sie getroffen haben, durchgezogen. Das wollte ich von ihnen sehen“, sagte HLZ-Trainer Björn Friedrich. „Wir haben sicherlich zu viele Zeitstrafen kassiert, aber in Unterzahl die Situation sehr gut gelöst.“ Von solch positiven Aspekten kann Thomas Müller nur träumen. Er macht sich Sorgen: „Dass wir so viele Fehlpässe produzieren, das beschäftigt mich schon.“ Das Rückspiel soll am 1. Mai in Haßloch angepfiffen werden.

So spielten sie

HLZ Friesenheim/Hochdorf: Schwenken (4 Paraden/27 Tore) – Gerdon (5), Winkler (2), Maier (1) – Dietz (1), Friedmann (7/4) – Sorda (5) – Lenz (5), Leigner, Dorra (2), Illic, Haas, Wieland.

TSG Haßloch: Bitz (ab 31./7 Paraden/11 Tore), Schlingmann (5/17) – Borodovskis (3), Triebskorn (1), Seelos – Gregori (3), Djozic (13/8) – Hannes (1) – Konstantin Herbert (1), Götz (3), Julius Herbert (2), Albert, Olschewski.

Spielfilm: 5:2 (7.), 8:6 (15.), 11:9 (20.), 11:11 (23.), 15:12 (27.), 17:15 (30.), 20:18 (39.), 23:21 (47.), 23:23 (50.), 26:26 (57.), 28:26 (59.) 28:27 (60.) - Zeitstrafen: 5/2 – Siebenmeter: 5/4 – 8/8 - Beste Spieler: Friedmann, Lenz, Gerdon. – Bitz, Djozic - Zuschauer: keine - Schiedsrichter: Hehn/Höger (Haßloch/Hochdorf).