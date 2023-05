Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Monate nach dem letzten Pflichtspiel in der Dritten Liga ist die TSG Haßloch in den „Kurpfalz-Cup“, eine Freundschaftsrunde in Baden und der Pfalz, eingestiegen. Gegen den Nachwuchs des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen hatte das Team von Trainer Thomas Müller mehr Mühe als erwartet.

Unmittelbar nach dem Abpfiff schnappte sich Trainer Thomas Müller seinen Rucksack und schlich direkt in die Kabine. Er war vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht. Mit 27:35 (14:17)