Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat die Staffeleinteilung für die Dritten Ligen der Männer in der kommenden Spielzeit bekanntgegeben. Diesmal erfolgt die Einteilung der 68 Mannschaften in fünf Staffeln. Die vier Pfälzer Teams, darunter die TSG Haßloch, treten in einer Staffel an.

In zwei Staffeln spielen jeweils 13 Mannschaften, in drei Staffeln je 14 Teams. Der Start der Saison 2022/23 ist für das Wochenende 3./4. September geplant.

Gespielt wird in der Vorrunde im Modus jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde. Somit wird jede Mannschaft 24 beziehungsweise 26 Partien spielen. Zwei Mannschaften steigen am Ende der Runde in die Zweite Handball-Bundesliga auf, bis zu 17 Teams steigen in die Oberligen ab. Angestrebt ist für die Saison 2023/2024 eine Stärke von 64 Mannschaften in der Dritten Liga der Männer.

Die vier pfälzischen Teams, mHSG Friesenheim-Hochdorf II, TSG Haßloch, TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg sowie Aufsteiger VTV Mundenheim wurden der Staffel Südwest zugeordnet. Der SV 64 Zweibrücken hat in der Abstiegsrunde den Klassenverbleib nicht geschafft. Weitere Gegner sind in der neuformierten Staffel die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II, HSG Hanau, HSG Rodgau Nieder-Roden, TV Gelnhausen, TV Kirchzell, HG Saarlouis, HSG Pohlheim, DJK Waldbüttelbrunn, TuS Ferndorf und VfL Gummersbach II. Nicht mehr vertreten sind die SG Leutershausen, die HG Oftersheim-Schwetzingen und die Rhein-Neckar Löwen II: Sie sind künftig in der Südstaffel am Ball.